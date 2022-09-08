Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin şu anda enerji konusunda arz problemi yaşamadığını belirterek,"Silivri'deki, Tuzla'daki depolarımız full dolu. Her türlü anlaşmamız yapılmış şekilde, doğal gazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Petrolde, gıdada bir problemimiz yok." dedi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabıyla dövizin rekabet edilebilir, kur şeklinde öngörülebilir olduğunu dile getirerek, iş dünyasının önündeki süreci, enflasyon ve kurla bağlantılı olmak kaydıyla görebildiğini, siparişlerini ona göre fiyatlandırdığını, girdi maliyetlerini bilip hesabını yaparak geleceğe ümitle baktığını belirtti.

Nebati, geleceğe ümitle bakmanın getirdiği moralle bugün yurt dışından ciddi bir şekilde fon geldiğini bildirerek, "Başta fonlar Borsa İstanbul'a geliyor. Niye? Çünkü Türkiye güven veriyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası agresif bir faiz artırımı yoluna gitti. Dünyada merkez bankalarının almış olduğu kararlar, piyasayı daraltıcı ve enflasyonu hızlı bir şekilde engelleyecek adımlar olduğu için yurt dışında oluşabilecek talepteki isteksizliği hızlı bir şekilde Türkiye'den karşılayabilecekleri bir hale dönüştürdü. Bizler büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "251 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz"

Büyüme odaklı yürüdüklerine, insanların işini kaybetmeyeceği şekilde ilerlemeyi önemsediklerine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 150 milyar liranın üzerinde vergiden vazgeçmiştik. Bu yıl 251 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz. Dünyada özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatları almış başını gidiyor. Avrupa'nın problemleri var, bir tarafta fiyatlar yüksek onun için de çok önemli tasarruf tedbirleri alıyorlar, kısıtlamalara gidiyorlar hatta üretimlerini durduruyorlar. Bizim gibi ülkelerden üretim siparişlerine geçmiş durumdalar ama onların aynı zamanda çok büyük bir problemi, arzla ilgili de sıkıntıları var, gaz bulamayabilirler. Türkiye şu anda enerji konusunda arz problemi yaşamıyor. Silivri'deki, Tuzla'daki depolarımız full dolu. Her türlü anlaşmamız yapılmış şekilde, doğal gazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Petrolde, gıdada bir problemimiz yok. Şu anda üretim artışlarından, verimliliğinin yüksek olmasından, havaların yardımıyla iyi ürün elde ettik. Bunları tarlada bırakmadık, bunlara çok iyi fiyat vererek TMO'nun depolarını buğdayla, arpayla, mercimekle dolduracak şekle getirdik."

- "Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirlerimiz yolda"

Nebati, enerjide problemin fiyatlar olduğunu, bunu vatandaşlara yansıtmamaya gayret ettiklerini, konutlarda yaşayanların doğal gazı normal fiyatın yüzde 80'in üzerinde daha ucuza aldığını kaydetti.

Dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu belirten Nebati, "Krediye ulaşmada zorluk yaşayan, kredi almakta zorlanan, krediye ulaşsa bile firmasındaki aksaklıklardan dolayı alamayacaklar kişiler için de çok özel bir paket hazırlayarak, özellikle C ve D firmalarımızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Biz çalışıyoruz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılayacağız." dedi.

Nebati, ülkede 4 yıldır "erken seçim yaygarası" yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Erken seçim yaygarasıyla ülkenin ekonomisini kilitlemeye çalışanlar, bir taraftan hayal kırıklığına uğrarken öbür taraftan da önümüzdeki haziran ayında, zamanında yapılacak seçimlerde kendilerine bir aday dahi üretememiş durumdayken, birbirleriyle kavga ediyorlar. Bizim adayımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bizim adayımız ne yapıyor? Geleni deviriyor, geleni yeniyor, şimdi mindere çıkmış neredesin diyor? Biri yarım ağızla 'ben varım diyor' öbürü yarım ağızla 'sen olmamalısın' diyor. Bir başkası 'ben senin ortağınım ama ortak olduğumu belli etme' diyor. Öbürü diyor ki 'sen benim ortağımsın ama görmezlikten gel' diyor. Şimdi kendilerini darı ambarında zanneden tavuklara dönüştürmüş durumdalar."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kutsal yürüyüşünü durduracak hiçbir güç olmadığına vurgu yapan Nebati, seçimlere aralık ayından itibaren enflasyonun aşağıya inmiş şekilde gideceklerini, Türkiye'nin bundan sonraki ekonomik aktivitelerini ülkenin yüksek teknoloji ürünleriyle ve savunma alanındaki o müthiş sıçrayışıyla devam ettireceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

