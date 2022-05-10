Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 271 milyon 520 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 milyar 271 milyon 520 bin lira tutarında 11 Mayıs valörlü, 8 Mayıs 2024 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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