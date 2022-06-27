Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün temsilcileri Almanya'da temaslarda bulundu

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) heyeti, Almanya'da çeşitli temaslarda bulunup, fuar organizasyonlarına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UHKİB Yönetim Kurulu, Almanya programı kapsamında ilk olarak Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi yöneticisi Bülent Tiz, UHKİB heyetine bir sunum gerçekleştirdi. Ardından heyete, üretim ve Ar-Ge çalışmaları için işletilen Endüstri 4.0 Fabrikası tanıtıldı.

Heyet, daha sonra Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi ile "RWTH Aachen Campus" adı verilen aynı alan üzerinde çalışmalarını yürüten ITA Aachen Enstitüsünü de ziyaret etti.

ITA Aachen Enstitüsü ekibi heyete sunum yaptı. Daha sonra "Digital Capability Center" adı verilen ve Endüstri 4.0 kapsamında kurulan eski dokuma makineleriyle tamamen dijital bir fabrikaya dönüştürülen model fabrika ziyaret edildi.

UHKİB Yönetim Kurulu ayrıca bu yıl üç eş zamanlı fuarın birleşmesiyle gerçekleştirilen Heimtextil ve Texprocess fuarlarını ziyaret etti. Heyet, fuarda trend alanlarını, UTİB ve çeşitli Türk firmalarının stantlarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, hızla gelişen teknolojinin hayatın her alanını olduğu gibi endüstri alanını da dönüştürdüğünü vurguladı.

Tekstilde yaşanan gelişmeleri yakından görmek için Almanya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade eden Gündemir, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim alanında Türkiye bu yıl ihracatta rekor kırdı. Bu başarımızı teknolojiye ayak uydurarak daha da ileri taşımak istiyoruz. Pandemi süreci birçok açıdan ekonomik dengeleri etkilerken bizim sektörümüzde bazı fırsatları da beraberinde getirdi. Teknolojik gelişmeleri tasarım gücümüzle harmanlarsak gelecekte Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün çok daha iyi işler başaracağını düşünüyorum. Almanya'daki fuarlara katılarak yeni trendleri de görme imkanımız oldu."



