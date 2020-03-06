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Hazır giyim ve tekstilde kadın istihdam oranı yüzde 55

MERSİN HABERLERİ  | 06.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, 25,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan hazır giyim ve tekstil sektörlerinde istihdam edilen 1 milyon 67 bin kişinin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu belirtti.Çalışan, üreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Hayri Uğur, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34 olduğunu, hazır giyim ve tekstil sektöründe bu oranın yüzde 50-55 düzeyinde seyrettiğini vurguladı.

Hazır giyim ve tekstilde kadın istihdam oranı yüzde 55

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, 25,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan hazır giyim ve tekstil sektörlerinde istihdam edilen 1 milyon 67 bin kişinin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu belirtti.
Çalışan, üreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Hayri Uğur, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34 olduğunu, hazır giyim ve tekstil sektöründe bu oranın yüzde 50-55 düzeyinde seyrettiğini vurguladı. Başkan Uğur, “Ülkemizin kalkınmasında sektörümüze kadın eli değmesine öncülük etmekten dolayı gururluyuz. Çalışan, üreten ve hayal eden tüm kadınlarımızın gelecek nesillere ve özellikle kız çocuklarımıza örnek olmalarını ve ilham verebilmelerini umut ediyoruz” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Uğur Tekstil’in Şanlıurfa’da yeni kurduğu fabrikada da kadın istihdamına öncelik verdiğini dile getiren Başkan Uğur, kadın personele pozitif ayrımcılık yaparak aylık ücretlerine ilave olarak 100 lira prim yansıttıklarını açıkladı.
Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin en önemli göstergesi olduğunun altını çizen Uğur, “Günümüzde kadınları dahil etmeden ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. Kadınların iş hayatına yaptıkları niteliksel katkılar, sağladıkları katma değer, işin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Hazır giyim ve tekstil sektörü başta olmak üzere ülkemizi daha ileriye taşımak için emek veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, aile ve iş yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

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Haziran Eczanesi
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İnal Eczanesi
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Karanfil Eczanesi
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Mervem Eczanesi
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