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Haziran ayı meclis toplantıları sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi.Koronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirilen Haziran ayı oturumlarında birçok gündem maddesi il genel meclisi üyeleri tarafından görüşüldü.Haziran ayı gündeminde yer alan; İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçe kesin hesabının kabulüne karar verildi.

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi.
Koronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirilen Haziran ayı oturumlarında birçok gündem maddesi il genel meclisi üyeleri tarafından görüşüldü.
Haziran ayı gündeminde yer alan; İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçe kesin hesabının kabulüne karar verildi. Meclis, 2020 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verdi.
Meclis, Zara İlçesi Tödürge Gölü Çevre Düzenlenmesi Projesi yapım işinin, İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına ek program olarak alınmasına karar verdi.
Gürün İlçesi Yelken Köyü sınırları içerisinde yer alan imar planlarının uygun görülerek onaylanması meclis üyelerinin onayından geçti.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Meclis İhtisas Komisyonları oluşturuldu. Haziran ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.

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