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  4. Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

08.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
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