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Haziran ayında 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

19.06.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde haziran ayına rağmen ekipler yer yer 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması yaptı.

Haziran ayında 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Yüksekova ilçesinin Doski mıntıkasında bulunan İkiyaka Göllerbaşı Davulcu Askeri Üs Bölgesinin yolu, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanmıştı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Davulcu Askeri Üs Bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran ayına rağmen yapılan zorlu çalışma sonucu 8 kilometrelik yol, bir ay içinde yer yer 3 metreyi bulan kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yapılan çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.

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