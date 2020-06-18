YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Haziran ayında karla mücadele

Haziran ayında karla mücadele

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hala kardan dolayı kapalı olan yayla yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki yayla yollarının kardan temizlenmesi için Esendere Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hala kardan dolayı kapalı olan yayla yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki yayla yollarının kardan temizlenmesi için Esendere Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından kiralanan iş makineleri, yer yer 5 metreyi bulan karlı yolları tek tek temizlemeye başladı.
Bölge insanının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını dile getiren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışma sonucu yayla yollarını tekrar ulaşıma açtık. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hayvanlarını yaylaya çıkarabilecek ve berivanların bu konudaki ulaşım sıkıntısı da bitmiş olacak. Beldemize her alanda belediye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz birlikte varız ve beldemiz için en iyisini hep birlikte yapacağız. Birçok alanda başlatmış olduğumuz hizmet atağında beldemizi yeni hizmetlere kavuşturacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:37
Öğle
12:11
İkindi
16:04
Akşam
19:36
Yatsı
21:15

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.