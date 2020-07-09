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Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

ADANA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

Akdeniz Bölgesi’nde Haziran ayında en yüksek sıcaklık Adana’nın Kozan ilçesinde görüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de uzun yıllar Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak ölçüldü.

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Akdeniz Bölgesi’nde Haziran ayında en yüksek sıcaklık Adana’nın Kozan ilçesinde görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de uzun yıllar Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise Haziran ayı sıcaklığı 21,7 dereceye yükseldi.
Akdeniz Bölgesi’nde ise Haziran ayındaki ortalama sıcaklık Dalaman, Antalya, Adana, Osmaniye, Antakya, Kaş, Köyceğiz, Karaisalı, Erdemli, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
Ortalama sıcaklık Göksun çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.
Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklık 23,7 dereceyken, bu yılın Haziran ayında 23,1 dereceye düştü. Bölgede en yüksek sıcaklık ise 40,7 derece olarak Adana’nın Kozan ilçesinde görüldü.

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