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Hazırlıkların tamamlandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar bekleniyor

21.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, telesiyej sistemleri ile pistlerin bakım ve onarımının tamamlandığı kayak merkezinde, turizmciler de yeni sezonda turistlere en iyi hizmeti sunmak için hazırlık yaptı - Sarıkamış Dağ AŞ Genel Müdürü Ebubekir Urhan: - "Pistlerimiz daha iyi bir hale geldi. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, gelen misafirlerimizin mutlu olması bizleri de mutlu eder, herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Sarıçam ormanları, uzun pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde parlayan kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 830 yatak kapasiteli 2'si 5, 3'ü 4 yıldızlı 7 otel ile çok sayıda apart bulunuyor.

Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği merkez, snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Beş kilometre kesintisiz kayak yapılabilen ve farklı uzunluklarda 10 pisti bulunan merkezin 1. etap pisti gece de kullanılabiliyor.

2 bin 634 metre yüksekliğindeki Cıbıltepe'de, mekanik tesisler ile pistler bakım ve onarımdan geçirildi. Olası mahsur kalma olaylarına karşı tatbikat yapılan kayak merkezinde bulunan tesisler de sezon öncesi hazırlıklarını bitirdi.

- Hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Sarıkamış Dağ AŞ Genel Müdürü Ebubekir Urhan, AA muhabirine, 2021-2022 kış sezonu için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kayak merkezinde bulunan 5 telesiyejin bakımını tamamladıklarını, sezonun bol ve bereketli geçeceğine inandıklarını ifade eden Urhan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda kayak merkezindeki telesiyejlerde olabilecek kaza, arıza, sorun bizden kaynaklanmayan sıkıntılar gibi olası durumlarda personelimizin, insanları sandalyelerden kurtarma eğitimlerini de tamamladık. Her yıl sezon başında, ortasında sürekli bu konuda tatbikat yapıyoruz. Pistlerimiz daha iyi bir hale geldi. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, gelen misafirlerimizin mutlu olması bizleri de mutlu eder, herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz."

Kayak eğitmeni Fatih Koçak da oteller bölgesinde hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, "Sarıkamış'ta kayak hocaları, butik ve kayak odaları işletmecileri olarak şu anda son rötuşları yaptık. Karın yağmasını bekliyoruz, kar yağdığı zaman sezonu açacağız. Bütün misafirlerimizi Sarıkamış'a bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

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