Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Şebiarus Programı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bırakınız onlar müttefiklik iddialarını sürekli ve açıktan sabote etsinler, bırakınız onlar yurdundan sökülmüş milyonlarca mülteciyi evinden uzakta alayla, şiddetle, acımasızlıkla karşılayıp sığındıkları teknelerde ölümün karanlık sularına terk etsinler. Bırakınız onlar bu dünyayı her anlamda biraz daha yaşanmaz hale getirmek için talan etmekten çekinmesinler. Biz işimize bakalım sevgili dostlar." dedi. Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları nedeniyle Konya'ya gelemediğini söyledi. Çin'den tüm dünyaya yayılan ve bütün insanlığı etkileyen küresel salgın sürecinden geçildiğini anımsatan Şentop, böyle bir zamanda ve atmosferde, Hazreti Mevlana'nın bu dünyadan ayrıldığı günü yad etmenin bir iftihar ve mutluluk vesilesi olduğunu vurguladı. Şentop, Konya'nın bu sıra dışı yeryüzü köşesinin "kalpgahı" konumunda bir şehir olduğuna işaret ederek Mevlana'nın da bu şehrin, coğrafyanın ve dünyanın gönül erlerinden biri olduğunu belirtti.

Şentop, Mevlana'nın sultanları etkileyen bir sultan olduğunu belirterek "Bir sufi ama bu dünyaya veda ettiği günde yalnızca Müslümanların değil Hıristiyanların ve başka inanç mensuplarının da feryat ettiği bir sufi. Onu bazı uzman araştırmacılar, 'insanlık tarihinin en büyük mistik şairi' olarak kabul ediyor. Kanaatimce Mevlana, şairliğin ötesinde bir hüviyete sahip. Şiir onun elinde, düşüncelerini ve ilkelerini iletmek için bir edebi form. Onun bütün sözlerinin temelinde ilahi sevgi, insanın hakikat arayışı ve sevgili Efendimize bağlılık, İslam'ın esenlik ülkesinde bir var ve teslim olma bilinci var." diye konuştu. - "Hazreti Mevlana'nın bir 'içsel navigasyon' işlevinden söz edebileceğimizi düşünüyorum" Şentop, dünyadaki 130 Mevlevi tekkesinin estetik, nezaket, letafet ve adabı muaşeretin dolaşım ve merkez üsleri olarak değerli bir mektep ve medrese işlevi gördüğünü anlattı. Yaşadığı çağı aşarak yüzyıllar sonrasında da sözleriyle dijitalleşmiş kalplere bile dokunan, modern karanlıklar içinde ışıldayan Mevlana'nın anlam çiçeklerinin doğu ve batının ruh dünyasında açmaya devam ettiğine işaret eden Şentop, şöyle konuştu:

"Çağımızda, insan takatini aşan bilgi yığılmasının, başka deyişle enkaz ya da çöpünün altında kalan ve sayısal bir veri haline getirilmek istenen insanın, zihin ve kalp yolculuğu için, Hazreti Mevlana'nın bir 'içsel navigasyon' işlevinden söz edebileceğimizi düşünüyorum. Son yıllarda bütün hakikatin tepetaklak edilmeye çalışıldığı bazı bölgesel ve küresel yanlışlara şahit oluyoruz. Bu yanlışların bir kısmı, terörle kurulan destekleyici ilişkiler zemininde. Bir kısmı güçsüz, yoksul insanlara ve topluluklara zulüm şeklinde. Bir kısmı ise barış ve esenlik dini olan İslam'ı, onun aziz Peygamberini ve Müslümanları şeytanlaştırmak isteyen sefil yaklaşım ve eylemler şeklinde gerçekleşiyor." - "Biz işimize bakalım" Şentop, geçmişte bütün bir uygarlığı talan eden, yakıp yıkan Moğolların bugün de değişik ve çağdaş modellerinin, Doğu'da ve Batı'da tarih sahnesine çıkmaya çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Bırakınız onlar sınırlarımızın hemen ötesindeki terör gruplarını açıktan desteklemeye devam etsinler. Bırakınız onlar arabulucu kisvesi altında bir işgali 30 yıl ayakta tutmaya çalışsınlar. Bırakınız onlar Akdeniz'deki eli kanlı askeri işbirlikçilerinin toplu katliamlarını desteklesinler. Bırakınız onlar kendi halkını katletmekten çekinmeyen diktatörlere sırayla kırmızı halılar serip silah satmaya devam etsinler. Bırakınız onlar bombalarla, savaş uçaklarıyla, kitlesel cinayetlerle güçsüz bölgelere demokrasi götürdüklerini söyleyedursunlar. Bırakınız onlar, yalnızca daha fazla sömürü uğruna daha fazla yıkım yapmayı tercih etsinler. Bırakınız onlar müttefiklik iddialarını sürekli ve açıktan sabote etsinler, bırakınız onlar yurdundan sökülmüş milyonlarca mülteciyi evinden uzakta alayla, şiddetle, acımasızlıkla karşılayıp sığındıkları teknelerde ölümün karanlık sularına terk etsinler. Bırakınız onlar bu dünyayı her anlamda biraz daha yaşanmaz hale getirmek için talan etmekten çekinmesinler. Biz işimize bakalım sevgili dostlar."