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Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri

KONYA HABERLERİ  | 30.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi için, 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Mevlana Müzesi'nde düzenlenen programda, Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua edildi.

Etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Müdürü ve Postnişini Fahri Özçakıl ile Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler tarafından gülbang duası yapıldı.

Programa, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve merkez ilçelerin belediye başkanları katıldı.

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