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Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 04.09.2020 18:32 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sosyal medya hesabından İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Hakaret içerikli mesajlar paylaşan "tcbelensay" adlı kullanıcıya ilişkin ihbarları değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, hesap sahibinin bilgilerine ulaştı.

Hesabı kullandığı öne sürülen E.M'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M'yi gözaltına aldı.

Hesabı kendisinin açtığını, daha sonra açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B'ye verdiğini öne süren ve salıverilen E.M, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan zanlı adliyeye sevk edildi.

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