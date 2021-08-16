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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

16.08.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen Ergi Tırpancı’yla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tırpancı'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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