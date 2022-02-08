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HDI Sigorta, Nurdağı Belediye Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı

08.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu: - "HDI Sigorta olarak popüler takım ve branş ayrımı yapmaksızın elimizden geldiğince çok spor kulübüne dokunmaya çalışıyor, ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, Türkiye’nin güzide kulüplerinden Nurdağı Belediye Spor Kulübü ile Erkek Futbol ve Hentbol Takımları özelinde sponsorluk anlaşması imzaladı.

HDI Sigorta açıklamasına göre, uzun yıllardır birçok spor dalı ve farklı liglerde mücadele eden takımlara verdiği sponsorluk desteği ile adından söz ettiren HDI Sigorta, Nurdağı Belediye Spor Kulübü Erkek Futbol ve Hentbol Takımları ile forma sponsorluğu özelinde iş birliğine imza attı.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre bir yıllık süre ile THF 1. Lig’de mücadele eden Hentbol Takımı ve Gaziantep 1. Amatör Lig’de yer alan Futbol Takımının, formalarının göğüs kısmında ‘’HDI Sigorta’’ yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, iş birliğine ilişkin HDI Sigorta olarak popüler takım ve branş ayrımı yapmaksızın ellerinden geldiğince çok spor kulübüne dokunmaya çalıştıklarını, ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Hancıoğlu, "Bu amaç doğrultusunda, Nurdağı Belediye Spor Kulübü ile bir anlaşmaya imza atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlaşma aynı zamanda kadim bir dostluğun başlangıcıdır. Gaziantep’in gözdesi iki takımımıza da mücadelelerinde başarılar diliyorum." açıklamalarında bulundu.

Nurdağı Belediye Spor Kulübü Asbaşkanı Abdülkadir Yüksel de "Kulübümüze sponsor olarak gücümüze güç katan, Sayın Ceyhan Hancıoğlu başta olmak üzere tüm HDI Sigorta Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, "İş hayatındaki güçlü ortaklığımızı buraya da taşımış olmak benim için çok kıymetliydi. Beraber uzun yıllar nice başarılara imza atmak dileğiyle, iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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