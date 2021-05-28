HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Bağcılar Belediyespor'i 65-62 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Galatasaray, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 65-50, 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 68-64 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

İskenderun Engelliler-Ceylanpınar BESK: 83-88

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ordu Büyükşehir Belediyespor: 70-40

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 46-68

Güçlü Eller Spor Kulübü-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 40-60



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