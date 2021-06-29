YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir BBSK

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir BBSK

29.06.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu: - "HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde finale kalan 4 takımın da formalarında HDI Sigorta logosunu taşıması bizim için bir gurur kaynağıydı"

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir BBSK) oldu.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 3 etap ve play-off tek devre lig usulüne göre düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde dün itibarıyla sona gelindi.

Play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta ile karşılaşan İzmir BBSK, seriyi 2-0 önde tamamlayarak 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu.

Final mücadelesi veren Beşiktaş HDI Sigorta ikinci olurken, 1907 Fenerbahçe 3'üncü ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise sezonu 4'üncü bitirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen final seremonisinde, İzmir BBSK oyuncusu Ahmet Efetürk, play-off serisinin "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde finale kalan 4 takımın da formalarında HDI Sigorta logosunu taşıması bizim için bir gurur kaynağıydı. Olağanüstü mücadeleleri ile bizlere seyir keyfi yüksek bir sezon yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, ligde 5'inci kez şampiyon olmaya hak kazanan İzmir'imizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşününSosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
Başakşehir Belediyesi’nden Şamlar Tabiat Parkı’nda özel etkinlik alanıBaşakşehir Belediyesi’nden Şamlar Tabiat Parkı’nda özel etkinlik alanı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.