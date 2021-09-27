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HDI Sigorta, yeni sezonda da spora desteğini sürdürüyor

27.09.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu: - Kurum olarak 10 yılı aşkın süredir sosyal farkındalık ile spora desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 2021-2022 sezonunda da ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz kulüplerimize, desteğimizi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yeni sezonda da spora sponsorluklarını artırarak devam ettiren HDI Sigorta, 2021-2022 spor sezonunda 46 spor kulübü ve 4 bireysel sporcuya destek veriyor.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Türk sporu ve sporcusuna verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Sponsorluk yolculuğuna 2009 yılında tek bir kulüp ile başlayan HDI Sigorta, yıllar içerisinde artırdığı destek ile bugün gelinen noktada, 2021-2022 spor sezonunda 46 spor kulübü ve 4 bireysel sporcu ile yan yana yürüyor.

9 ayrı branş ve 25 farklı ile yayılan destek, profesyonel ve amatör takım ayırt etmeksizin isim, forma ve reklam sponsorlukları olarak kendini gösteriyor.

Sponsorluk desteklerinin yanı sıra taraftarlara yönelik projelere de imza atan şirket, kulüplere farklı kaynaklardan gelir yaratma imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sponsorluklara ilişkin şunları kaydetti:

"Sporun doğasında dinamiklik var, her an değişikliklere açık olmak var; ekip çalışması, disiplin ve özgüven var. Tüm bunlar kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez özellikleri arasında yer alıyor. Kurum olarak 10 yılı aşkın süredir sosyal farkındalık ile spora desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimize ne kadar spor alanı yaratır ve bu alandaki gayretlerinde yanlarında olabilirsek, o kadar mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirebileceğiz.

Bu amaç doğrultusunda 2021-2022 sezonunda da ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz kulüplerimize, desteğimizi sürdüreceğiz. Sporun farklı branşlarında, sezon boyunca zirve mücadelesi verecek tüm sporcularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyoruz."

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