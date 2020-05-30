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HDP Cizre ilçe binasını yakma girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 30.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

HDP Cizre ilçe binasını yakma girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP ilçe binasını yakma girişiminde bulunduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta gece 01.00 sularında HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe veren zanlıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce olaya ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmada olayı gerçekleştirildiği değerlendirilen M.B'nin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği kaydedildi.

M.B. hakkında daha önce yürütülen soruşturmalara ilişkin detaylar ortaya çıkmış, zanlı hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığı belirlenmişti.

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