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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Ağrı'da husumetli ailelerin barıştırılması programına katıldı

25.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Ağrı'da husumetli ailelerin barıştırılması programına katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'da aralarında husumet bulunan Öztürk ailesinin fertlerinin barıştırılması için düzenlenen "barış yemeği" programına katıldı.

Tutak ilçesinde yaşayan ve akraba olan Öztürk ailesi fertleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi için kent merkezinde bir düğün salonunda program düzenlendi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, burada yaptığı konuşmada, kıymetli bir barışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kan davalarının bitmesi ve hiçbir şekilde gündem olmaması için herkesin bu sorumluluğu üzerine alması gerektiğini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Ebetteki büyük aileler içerisinde anlaşmazlıklar ve birçok meseleden kaynaklı küskünlükler olabilir ama hiçbir anlaşmazlığın ve küskünlüğün karşılığı kan dökmemektir. Bütün meselelerin çözümünün diyalogdan ve müzakereden geçmesinin dışında hiçbir seçenek ve alternatif yoktur. O yüzden bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu büyük barışın bizim bir iç meselemizin dışında büyük barışlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Yürekten inanıyorum ki bu barış bizim kendi iç meselelerimizde de örnek teşkil edecek. Kan davalarının barışla çözülebileceğine bir örnek olacaktır."

Program, verilen barış yemeğinin ardından sona erdi.

Programa, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Öztürk aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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