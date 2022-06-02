HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Mersin'de partisinin dayanışma yemeğine katıldı

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle bir araya geldi.

Buldan, Mezitli ilçesindeki programda, muhalefetin cesaretli bir duruş sergilemediğini savundu.

Hükümete ve muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Buldan, şöyle konuştu:

"İktidar cephesinin karşısında olan muhalefet partilerinin birkaç gün önce Van'da, dün de grup toplantısında bulduğu bir çözüm; 'Bize katılın' çözümü. 'Şimdi bulduğunuz çözüm bu mudur?’ diye elbette ki muhalefet partisine seslenmek isteriz. İktidara karşı muhalefetin bu duruşunun, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın özgürlüğüne kavuşabilmesi için 'bize katılın' demesinin iktidar partisinin söylemleriyle arasında çok büyük bir fark olmadığını özellikle ifade etmek isterim."

Buldan, bir ortaklık ya da katılım olacaksa bunun mücadele ortaklığıyla olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Korkak siyaset tarzını elbette ki eleştirmek bizim hakkımızdır. Van'da esnafı dolaşırken birilerinin 'Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz' demesine hiçbir şekilde karşılık vermeyen ve inşallah demekten bile imtina eden bir siyaset tarzını elbette ki eleştirmek de bizim hakkımızdır. Böylesi korkak, cesaretten uzak bir siyaset tarzının biz bu ülkenin değişim ve dönüşümünde etkili bir rol ve yol olmadığını düşünüyoruz. Bu ilkesiz politikalarla Türkiye'nin yol alamayacağını ve ilerleyemeyeceğini de çok iyi biliyoruz."

