YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Mersin'de partisinin dayanışma yemeğine katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Mersin'de partisinin dayanışma yemeğine katıldı

02.06.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Mersin'de partisinin dayanışma yemeğine katıldı

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen dayanışma yemeğinde partililerle bir araya geldi.

Buldan, Mezitli ilçesindeki programda, muhalefetin cesaretli bir duruş sergilemediğini savundu.

Hükümete ve muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Buldan, şöyle konuştu:

"İktidar cephesinin karşısında olan muhalefet partilerinin birkaç gün önce Van'da, dün de grup toplantısında bulduğu bir çözüm; 'Bize katılın' çözümü. 'Şimdi bulduğunuz çözüm bu mudur?’ diye elbette ki muhalefet partisine seslenmek isteriz. İktidara karşı muhalefetin bu duruşunun, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın özgürlüğüne kavuşabilmesi için 'bize katılın' demesinin iktidar partisinin söylemleriyle arasında çok büyük bir fark olmadığını özellikle ifade etmek isterim."

Buldan, bir ortaklık ya da katılım olacaksa bunun mücadele ortaklığıyla olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Korkak siyaset tarzını elbette ki eleştirmek bizim hakkımızdır. Van'da esnafı dolaşırken birilerinin 'Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz' demesine hiçbir şekilde karşılık vermeyen ve inşallah demekten bile imtina eden bir siyaset tarzını elbette ki eleştirmek de bizim hakkımızdır. Böylesi korkak, cesaretten uzak bir siyaset tarzının biz bu ülkenin değişim ve dönüşümünde etkili bir rol ve yol olmadığını düşünüyoruz. Bu ilkesiz politikalarla Türkiye'nin yol alamayacağını ve ilerleyemeyeceğini de çok iyi biliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta "Yazılım Hareketi" başladıKastamonu, Çankırı ve Sinop'ta "Yazılım Hareketi" başladı
Mersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldıMersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Pervin Buldan

Mersin Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:37
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.