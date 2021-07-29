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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Bitlis'te konuştu:

29.07.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler" - "(Kovid-19 aşısı) Aşılar geç olsa da geldi. Artık bizler de kendimiz, sevdiklerimiz, halkımız ve geleceğimiz için aşı olalım. Başka şeylere kulak asmayalım. Aşıyı olalım, taleplerimizi yine en yüksek sesle dile getirelim"

BİTLİS (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." dedi.

Sancar, Bitlis'te yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında iş yerleri yıkılan ve yıkılacak esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Sancar, burada yaptığı konuşmada, HDP'nin, "HDP'liyiz her yerdeyiz" sloganıyla yeni bir kampanya başlattığını söyledi.

"Bütün Türkiye'ye demokrasiyi, sizlerle ve Türkiye'nin demokratlarıyla getireceğiz." değerlendirmesinde bulunan Sancar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokratları derken kimse yanlış anlamasın, diğer partilere bir çağrımız yok. Şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Bu şahıs adaymış, bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini, yaptığımız toplantılarda bize söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz. Kararlarımızı aklımız ve Türkiye'nin demokrasi güçleriyle vereceğiz. Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. O nedenle diyoruz ki kendi yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'nin ezilenleri ve demokratlarıyla birlikte yürümek için her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama dediğim gibi yolumuz belli. Adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik. Bu yolda ırkçılığa, sömürüye ve talana yer yok."

Kent merkezinde yürütülen "Dereüstü Islah Projesi"ne değinen Sancar, "Bitlis'i yıkmaya çalıştıklarının farkındayız. Elbette sağlıklı bir kentsel yenileme için biz de destek veririz, ama tek bir kişinin kararıyla değil. Sarayda bir kişi karar alacak, gelecek bir bakanlık burada planlar yapacak, planları yaparken de buranın rantını yiyen 1-2 milletvekilini çağıracak ve onların çıkarına göre yapacak. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlığı çok büyük tehdit ettiğini, bunu durdurmanın en etkili yollarından birinin aşı olduğunu vurguladı.

Mithat Sancar, "Aşılar geç olsa da geldi. Artık bizler de kendimiz, sevdiklerimiz, halkımız ve geleceğimiz için aşı olalım. Başka şeylere kulak asmayalım. Aşıyı olalım, taleplerimizi yine en yüksek sesle dile getirelim. Sağlık hakkı en önemli haklardandır ama sağlık hakkının ana dilinde verilmesi de kutsal bir haktır." ifadesini kullandı.

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