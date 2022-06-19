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HDP Kocaeli kongresinde "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

19.06.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Kocaeli kongresinde "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

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