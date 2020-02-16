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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

ANKARA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti süren annelerden Gevriye Ayhan, polisin ikna çabaları sonrası 5 yıl önce dağa kaçırılan çocuğu Pelda Ayhan'a kavuştu - Diyarbakır'da süren evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

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Aile evladına kavuştu Gevriye Ayhan Pelda Ayhan

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