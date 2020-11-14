HDP Pazarcık ilçe başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ile bağlantısı olduğu iddiası üzerine HDP ilçe başkanının yakalanması için çalışma başlatmış, çalışma sonunda HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), Pazarcık İlçesi Memişkahya Mahallesi’nde yakalanmıştı.

Kızıler, çıkarıldığı Pazarcık Adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu.

