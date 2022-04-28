HDP Tekirdağ İl Başkanı Direk, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Direk'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz