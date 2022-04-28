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HDP Tekirdağ İl Başkanı Direk, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

28.04.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Tekirdağ İl Başkanı Direk, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Direk'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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