YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

MUŞ HABERLERİ  | 15.05.2020 19:33 | Son Güncelleme

Muş’un Korkut ilçesine bağlı HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belediye Başkanı Casim Budak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belediye Başkanı Casim Budak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen Budak’ın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından Altınova Belediyesinde geniş güvenlik önlemi alınarak arama gerçekleştirildi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Budak’ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık’ı görevlendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Muş Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:15
Sabah
04:55
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:26
Yatsı
20:59

Muş Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Varto ve Bulanık’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Varto ve Bulanık’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.