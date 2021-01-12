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HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

12.01.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

HAKKARİ (AA) - Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Karaman, avukatları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede hazır bulundu.

Karaman, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, Karaman'ın "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Karaman, "terör örgütü propagandası yapma" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Karaman, 5 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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