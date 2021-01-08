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HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'nın yargılanmasına başlandı

08.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'nın yargılanmasına başlandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakim karşısına çıktı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Alaca, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Alaca, yaptığı savunmada, PKK/KCK'nın konferans ve eylemlerinde bulunmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da yapılan toplantının içeriğini bilmiyordum. Kadın STK ve yerel yöneticilerin düzenlediği bir buluşma olduğu için katıldım. Toplantıya geç katıldım ve erken ayrıldım, örgüt mensupları için yapılan saygı duruşunda bulunmadım. Yasal toplantılara katıldım. HDP parti tüzüğü ve yasalar çerçevesinde çalışmalar yürüttüm, tahliyemi talep ediyorum."

Sanık avukatları da Alaca'nın cezaevindeyken iki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, sağlık sorunları ve delil yetersizliği olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Alaca'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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