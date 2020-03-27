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HDP’li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı

IĞDIR HABERLERİ  | 27.03.2020 21:46 | Son Güncelleme

Iğdır’da görevden alınan HDP’li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da terör soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan HDP’li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı.

HDP’li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı

Iğdır’da görevden alınan HDP’li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da terör soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan HDP’li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı. HDP’li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa 5 gün önce gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgusunun ardından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Safa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Iğdır Valiliği tarafından Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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