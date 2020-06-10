YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. HDP’li Iğdır Belediyesinde rüşvet operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

HDP’li Iğdır Belediyesinde rüşvet operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

IĞDIR HABERLERİ  | 10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

HDP’li Iğdır Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Belediyesine kayyum atanmasının ardından tüm birimlere inceleme başlatıldı.

HDP’li Iğdır Belediyesinde rüşvet operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

HDP’li Iğdır Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Belediyesine kayyum atanmasının ardından tüm birimlere inceleme başlatıldı. İnceleme ve yapılan denetimlerde yolsuzluk ve rüşvet yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışan 14 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gecen ay Belediye binasında yapılan incelemede bir kasa içinde kayıt dışı 300 bin TL bulunmuş, birim müdürü gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, terör soruşturması kapsamında HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Iğdır Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:33
Sabah
04:28
Öğle
12:08
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:25

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Iğdır’da ay tutulması böyle görüntülendi

Iğdır’da ay tutulması böyle görüntülendi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

HDP’li Belediye başkanı gözaltına alındı

HDP’li Belediye başkanı gözaltına alındı

Mafam’dan Vali Ünlü’ye Ziyaret

Mafam’dan Vali Ünlü’ye Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.