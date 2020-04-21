YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. HDP’li Kozluk Belediye Başkanı Eren partisinden istifa etti

HDP’li Kozluk Belediye Başkanı Eren partisinden istifa etti

BATMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Eren partisinden istifa ettiğini açıkladı.31 Mart Yerel Seçimleri’nde HDP’den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HDP’li Kozluk Belediye Başkanı Eren partisinden istifa etti

Batman’ın Kozluk ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Eren partisinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde HDP’den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimleri’nde halkın teveccühüyle Kozluk Belediye Başkanı olarak seçildim. Gerek seçim kampanyamda gerek sonrasında yaptığım tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetimin Kozluk halkına yapacağım hizmetler olduğunu defalarca ifade ettim. Bir belediye başkanının seçildikten sonra, tüm politik çıkar çatışmalarından sıyrılarak seçildiği toplumun tamamını temsil etmesi ve tamamına hizmet götürmesi gerektiği düşünmekteyim. Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple 30 Aralık 2019’da düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim." ifadelerine yer verdi.

Eren, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Siyasal ve düşünsel ayrılıklar sonucu evrensel ve yasal haklarım gereği yaptığım bu istifa, ifade hürriyetinin basit bir tezahürü ve insan haklarının bir gereğidir. Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gelinen son süreçte tüm Kozluk halkımıza can ve başla hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Belediye Başkanlığına seçildiğim günden bu yana desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Eczanede koronaya brandalı önlem

Eczanede koronaya brandalı önlem

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje

Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje

Batman Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:04
Yatsı
20:26

Batman Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Malabadi Eczanesi
Merkez
Mizgin Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.