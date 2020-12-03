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HDP’nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 tutuklama

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

Van merkezli 5 ilde HDP gençlik meclisi üyesi şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

HDP’nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 tutuklama

Van merkezli 5 ilde HDP gençlik meclisi üyesi şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen HDP gençlik meclisi üyesi şahıslara yönelik 27 Kasım 2020 günü Van merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4’ü suça sürüklenmiş çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanmıştır. 1 SSÇ ve 4 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 2 Aralık 2020 günü adli mercilere sevk edilen 17 şahıstan ise 11’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış ve 7 şahıs ise tutuklanmıştır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

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