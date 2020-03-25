HDP'nin "gürültü eylemi" çağrısı karşılık bulmadı

DİYARBAKIR (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerince, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasını protesto gerekçesiyle halka yaptıkları gürültü eylemi çağrısı karşılık görmedi.

HDP'nin MYK'nin Merkez Örgütlenme Komisyonu sözcüleri Alican Önlü ve Özlem Gündüz imzasıyla yaptığı çağrıda, 23 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, görevlerinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır'ın Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın gözaltına alındığı, yerlerine görevlendirme yapıldığı hatırlatıldı.

Önceki gün başta halk olmak üzere, tüm parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililere yapılan çağrıda, "Her gün saat 20.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkıp kayyımı sloganlarla protesto ederek, gürültü eylemine başlamaya, araçlardan korna çalarak tepki göstermeye, mesaj ve sosyal medya duyuruları ile tüm halkımızın katılımını sağlayacak şekilde protesto eylemini acil olarak planlamaya, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) bu eylemi büyütmeye, eyleme ilişkin video ve görselleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak iktidarın gaspçı uygulamalarını teşhir etmeye, bütün emek ve demokrasi güçlerini de bu eyleme güç katmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

HDP'nin bu çağrısının bölgede karşılık bulmadığı, bölge halkının çağrıyı dikkate almadığı görüldü.

Çağrı, sosyal medyada da ilgi görmedi.

