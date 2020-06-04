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Hedef çevreye duyarlı bir şehir

SAMSUN HABERLERİ  | 04.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk proje toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk proje toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çevreye duyarlı bir şehir hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçenin suyunu temizleyecek projeyi 2 yılda hayata geçirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde yapacağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk proje toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, video konferans ile yapılan toplantıda, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, AB Mali Yardımlanı Daire Başkanı IPA Direktörü İsmail Raci Bayer, AB Delegasyonu Asuman Özaltay ve yüklenici firma temsilcileri ile projenin detaylarını görüştü. Toplantıda ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız da hazır bulundu.
Yaklaşık 10 milyon Euro bedelli projenin yüzde 86’lık bölümü, Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak. Proje yüklenici firma tarafından 2 yılda tamamlanacak.

Hedef çevreye duyarlı şehir
Çevre projelerini çok önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her alanda Türkiye’de öncü belediye olmak istiyor ve çevreye duyarlı şehir olmayı kendimize hedef ediniyoruz. Bu bakımdan vatandaşlarımızın ve şehrimizin ihtiyacı olan ne varsa birer birer yapmaya ve tamamlamaya gayret ediyoruz. Tesisi ilçe halkımız da heyecanla bekliyor. İnşallah projeyi 2 yıl gibi bir sürede tamamlayacağız” dedi.

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