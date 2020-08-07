Hedeflerini büyük tutan gençler başardı

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Dış Ticaret Programının iki başarılı mezunu, çok çalışarak hedeflerine giden yola ulaşmayı başardı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursunu kazanarak ABD’de bir akademik yıl boyunca eğitim almaya hak kazandı. 2016 yılında yine program birincisi olarak mezun olan Kaan Mert ise önce Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesinde tamamladı.

Çocukluk hayali gerçek oldu

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Programına bilinçli bir tercihle birinci olarak giren ve buradan birinci olarak mezun olan Ömer Menekşe, çocuk yaşlarından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) eğitim almayı hayal ettiğini anlattı. Artı bir değer olarak yabancı dil öğrenimine her zaman önem verdiğini, bu nedenle İngilizcenin yanı sıra İspanyolca da öğrendiğini belirten başarılı genç, “Okul kütüphanesinde tanıştığım bir arkadaşım yabancı dilimin iyi derecede olduğunu öğrendikten sonra bana tesadüfen Fulbright bursundan bahsetti. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve burs için hocalarımın da büyük desteği ile başvurumu yaptım. Ankara’da yapılan mülakata davet edildim ve şubat ayında bursu kazandığım açıklandı. Böylece çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ABD’de eğitim alma sürecimi başlattım. Normal şartlarda ABD’ye temmuz ayında giriş yapacaktım ancak korona virüs salgını nedeniyle gidiş tarihim 2021’in ocak ayında gerçekleşecek” dedi.