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Heidi çizgi filminin arkasındaki dramatik hikaye ortaya çıktı! Alpler’deki Kız Heidi’nin gerçek hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Heidi çizgi filminin arkasındaki dramatik hikaye ortaya çıktı! Alpler’deki Kız Heidi’nin gerçek hikayesi nedir?

Heidi çizgi filmini ve hikayesini bilmeyen yoktur. Çocukluğumuzun en masum yanlarından biri olan bu pembe yanaklı küçük kız pek çok kişiyi ekrana kilitlemiştir. Alphöi dede, Klara, Peter ve Bayan Rottenmeimer karakterleri hikayenin bel kemiğini oluşturmuştur. Peki Heidi’nin gerçek hikayesini biliyor musunuz?

1880 yılında İsviçreli yazar Johanne Spyri tarafından oluşturulan hikaye sonraki dönemde film olarak piyasaya sürüldü. 1974 yılında Japonların yaptığı amine ise Heidi’nin popürlerliği günden güne arttı. Bu çizgi filmi yakından takip edenler yalnızca Heidi’nin ayaklarının çıplak olduğunu görürler. Bu detay tamamen bilinçli olarak yapılmış ve özünde derin anlamlar taşımaktadır. Peki bu anlam nedir? Heidi’nin ayaklarının çıplak olmasının nedeni nedir?

heidi1

Alp Dağları’nda marangoz olan dedesiyle birlikte yaşayan Heidi oldukça yardımsever ve iyilik dolu bir kız çocuğudur. Başlangıçta Heidi’yi istemeyen dedesi, teyzesi Dete’nin onu yanına bırakmasından sonra bakımını üstlenir. Dedesi ile zaman içersinde anlaşmaya başlayan Heidi, Peter ve Klara adında dostlar edinir.Çevresine pozitif enerji ve sevgi yayan Heidi’yi çizgi film boyunca çıplak ayaklı olarak görüyoruz.

Heidi’nin özgür ruhundan dolayı ayakkabı giymeyi reddettiğini düşünsek de aslında hikayenin yazarı Johanna Spyri’nin bizlere vermek istediği bambaşka bir mesaj var. Sypri aslında İsviçre’nin karanlık tarihine bu çizgi karakter üzerinden gönderme yapıyor.

köle çocuklar

Heidi’nin bu çıplak ayaklı hikayesi aslında “Verdingkinder” tarihinden geliyor. Bu kelime “çıplak ayaklı çocuklar” anlamına gelirken İsviçre tarihinde köle olarak çalıştırılan çocukları ifade ediyor.

  1. yüzyılların sonunda İsviçre'de boşanan, devlete borcu olan ailelerin çocukları ile ailesi vefat eden ya da suç işlemiş olan çocuklar devlet gözetimiyle başka ailelerin yanına veriliyordu. Çocuklar çiftliklere çalıştırılmak üzere satılıyordu. Köle olan çocuklar ağır işlerde çalışıyor, düzgün beslenemiyor ve ahırda yatıyorlardı. Hatta diğer çocuklardan ayırt edilmeleri için çıplak ayaklı olarak gezmek zorundaydılar.

köle çocuklar özür

İsviçre'de uzun yıllar boyunca devam eden bu kölelik sistemi 1981 yılında yasaklanabildi. İsviçre devleti resmi olarak hayatları çalınan çocuklardan 2013 yılında özür diledi.

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