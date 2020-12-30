Heidi çizgi filminin arkasındaki dramatik hikaye ortaya çıktı! Alpler’deki Kız Heidi’nin gerçek hikayesi nedir?

1880 yılında İsviçreli yazar Johanne Spyri tarafından oluşturulan hikaye sonraki dönemde film olarak piyasaya sürüldü. 1974 yılında Japonların yaptığı amine ise Heidi’nin popürlerliği günden güne arttı. Bu çizgi filmi yakından takip edenler yalnızca Heidi’nin ayaklarının çıplak olduğunu görürler. Bu detay tamamen bilinçli olarak yapılmış ve özünde derin anlamlar taşımaktadır. Peki bu anlam nedir? Heidi’nin ayaklarının çıplak olmasının nedeni nedir?

Alp Dağları’nda marangoz olan dedesiyle birlikte yaşayan Heidi oldukça yardımsever ve iyilik dolu bir kız çocuğudur. Başlangıçta Heidi’yi istemeyen dedesi, teyzesi Dete’nin onu yanına bırakmasından sonra bakımını üstlenir. Dedesi ile zaman içersinde anlaşmaya başlayan Heidi, Peter ve Klara adında dostlar edinir.Çevresine pozitif enerji ve sevgi yayan Heidi’yi çizgi film boyunca çıplak ayaklı olarak görüyoruz.

Heidi’nin özgür ruhundan dolayı ayakkabı giymeyi reddettiğini düşünsek de aslında hikayenin yazarı Johanna Spyri’nin bizlere vermek istediği bambaşka bir mesaj var. Sypri aslında İsviçre’nin karanlık tarihine bu çizgi karakter üzerinden gönderme yapıyor.