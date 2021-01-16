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Hekimhan doğalgaz 2022’de kavuşacak

16.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Hekimhan ilçesi önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacak.Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, doğal gaz şirketinin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesi önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacak.
Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, doğal gaz şirketinin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. İlçenin dışarıya göç vermesini engellemek amacıyla çaba gösteren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçenin en büyük problemi olan Doğalgaz için büyük bir adım atıldığını söyledi. Karadağ, İlçe Belediye Meclisinde kararın kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde toplanacak Büyükşehir Meclisinde kararın onaylanması durumunda ilçenin sorununa neşter atılacağını vurguladı.
İlçe merkezinde çalışanların günübirlik gidip geldiğini ve doğalgaz sonunun çözülmesi halinde yaklaşık 450-500 hanenin ilçe merkezine yerleşeceğini söyleyen Başkan Karadağ, ilçenin kaderi için büyük bir atılım olduğunu aktardı. İlçe merkezinde konutların ve resmi kurumların tamamında katı yakıt ile ısıtma sağlandığını, bu durumum ilçeye nüfus gelmesinden çok nüfusun ilçe dışına kaymasına neden olduğunu vurgulayan Başkan Karadağ, "Hekimhan’daki göç olayı engellemek için işsizlik, doğalgaz ve Erdemir’in gelmesi diye 3 faktör belirledik. Doğalgaz olmazsa olmazlardan dedik. 15 Ocak 2020’de Selahattin Gürkan Başkanımız ve Merhum Vahap Küçük Başkanımız ile beraber bir ekip oluşturduk ve Ankara’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na kadar gittik. Hekimhan’ın 17 kilometre yakınından geçen bir doğalgaz borusu var. Hekimhan olmazsa olmaz dedik ve bunun sözünü oradan aldık ve bugün tam bir yıl sonra onaylandı. Bu süreçte konuyu yakından takip eden milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hekimhan’a doğalgaz gelmesi için vekillerimizin büyük emekleri var. İlçe Meclisimize sunduk ve kabul edildi. Büyükşehir Meclisimizde onaylandığı taktirde İlçemizin bu sorunu, çözüm bulmuş olacak. Yaz aylarında çalışmaların başlaması ile birlikte 2021-2022 kışında İlçede doğalgaz kullanımının başlaması planlanıyoruz" diye konuştu.

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