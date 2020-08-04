YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hekimhan İlçe Mezarlığı asfalt ile buluştu

Hekimhan İlçe Mezarlığı asfalt ile buluştu

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan İlçe Mezarlığında sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, Hekimhan İlçe Mezarlığında başlayan sıcak asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu “İlçe Mezarlığımızda sıcak asfalt çalışması başlamıştır.

Hekimhan İlçe Mezarlığı asfalt ile buluştu

Malatya’nın Hekimhan İlçe Mezarlığında sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, Hekimhan İlçe Mezarlığında başlayan sıcak asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu “İlçe Mezarlığımızda sıcak asfalt çalışması başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hekimhan’ımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır” dedi.
AK Parti Hekimhan ilçe başkanı Hacı Özhan da yaptığı konuşmada, “Hekimhan’ın farklı noktalarında asfalt çalışmaları sürüyor. Hekimhan kırsalında bulunan mahallelerimizde asfalt çalışmaları devam ediyor. İlçe mezarlığında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplanma çalışmalarına başlandı” ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Hekimhan Belediyemiz ile koordineli bir şekilde Hekimhan’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şuanda bakım ve gurup yolu çalışmalarımız devam ediyor. Ayın başkanımız bize süre verdi iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak diye bizde gereğini getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da, “Bulunduğumuz yer Hekimhan ilçe mezarlığıdır. Yolu asfaltlandı. Büyükşehir Belediye başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert’e, personeline ve Hekimhan Belediyesi Fen işleri müdürlüğündeki tüm personele teşekkür ediyoruz. Mezarlık sonrası ekipler Budaklı mahallesinde zemin çalışmalarına başlayacak, İmkanlar doğrultusunda bu sıcakta bütün personelimiz, Hekimhan için en iyisini yapma gayretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından yapımı devam eden çalışmalar yerinde inceledi.

Hekimhan İlçe Mezarlığı asfalt ile buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:25
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:41
Yatsı
21:10

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Akademi Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in hayatı kitap oldu

Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in hayatı kitap oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.