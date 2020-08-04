Hekimhan İlçe Mezarlığı asfalt ile buluştu

Malatya’nın Hekimhan İlçe Mezarlığında sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, Hekimhan İlçe Mezarlığında başlayan sıcak asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu “İlçe Mezarlığımızda sıcak asfalt çalışması başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hekimhan’ımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

AK Parti Hekimhan ilçe başkanı Hacı Özhan da yaptığı konuşmada, “Hekimhan’ın farklı noktalarında asfalt çalışmaları sürüyor. Hekimhan kırsalında bulunan mahallelerimizde asfalt çalışmaları devam ediyor. İlçe mezarlığında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplanma çalışmalarına başlandı” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Hekimhan Belediyemiz ile koordineli bir şekilde Hekimhan’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şuanda bakım ve gurup yolu çalışmalarımız devam ediyor. Ayın başkanımız bize süre verdi iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak diye bizde gereğini getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da, “Bulunduğumuz yer Hekimhan ilçe mezarlığıdır. Yolu asfaltlandı. Büyükşehir Belediye başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert’e, personeline ve Hekimhan Belediyesi Fen işleri müdürlüğündeki tüm personele teşekkür ediyoruz. Mezarlık sonrası ekipler Budaklı mahallesinde zemin çalışmalarına başlayacak, İmkanlar doğrultusunda bu sıcakta bütün personelimiz, Hekimhan için en iyisini yapma gayretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapımı devam eden çalışmalar yerinde inceledi.



