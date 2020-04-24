Hekimhan ve Kuluncak’ta zirai don

Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece zirai don hadisesi yaşandığı ve ilçenin yüksek kesimlerindeki kayısı çiçeklerinin dondan zarar gördüğü belirtildi.

Kayısı ve ceviz ağaçlarının büyük zarar gördüğü Hekimhan’da ilçe merkezi dışında ürün almak zor görünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, ilçe merkezi dışında köylerin ciddi oranda etkilendiğini belirterek, “23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece şiddetli dondan dolayı Kozdere, Sarıkız, Güzelyurt, Kocaözü, Deveci, Yeşilpınar, Çanakpınar ve Kurşunlu mahallelerimizdeki tüm meyve ağaçlarımızı don vurmuştur. Hekimhan çiftçisinin geçim kaynağı ceviz ve kayısıdır, o da tamamen bitmiş durumdadır. İnşallah yetkililer çiftçinin yanında olur ve çiftçinin yaraları sarılır” dedi.

Kuluncak’ta da don etkili oldu

Bu arada, Kuluncak İlçesi’nde zirai don bin 200 rakım altını etkilerken, özellikle Karaçayır, Ciritbelen ve Karıncalık Mahalleleri başta olmak üzere bazı yerlerdeki kayısı ve ceviz ağaçlarının meyve tomurcuklarının zarar gördüğü kaydedildi.

