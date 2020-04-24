YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hekimhan ve Kuluncak’ta zirai don

Hekimhan ve Kuluncak’ta zirai don

MALATYA HABERLERİ  | 24.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece zirai don hadisesi yaşandığı ve ilçenin yüksek kesimlerindeki kayısı çiçeklerinin dondan zarar gördüğü belirtildi.Kayısı ve ceviz ağaçlarının büyük zarar gördüğü Hekimhan’da ilçe merkezi dışında ürün almak zor görünüyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, ilçe merkezi dışında köylerin ciddi oranda etkilendiğini belirterek, “23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece şiddetli dondan dolayı Kozdere, Sarıkız, Güzelyurt, Kocaözü, Deveci, Yeşilpınar, Çanakpınar ve Kurşunlu mahallelerimizdeki tüm meyve ağaçlarımızı don vurmuştur.

Hekimhan ve Kuluncak’ta zirai don

Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece zirai don hadisesi yaşandığı ve ilçenin yüksek kesimlerindeki kayısı çiçeklerinin dondan zarar gördüğü belirtildi.
Kayısı ve ceviz ağaçlarının büyük zarar gördüğü Hekimhan’da ilçe merkezi dışında ürün almak zor görünüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, ilçe merkezi dışında köylerin ciddi oranda etkilendiğini belirterek, “23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece şiddetli dondan dolayı Kozdere, Sarıkız, Güzelyurt, Kocaözü, Deveci, Yeşilpınar, Çanakpınar ve Kurşunlu mahallelerimizdeki tüm meyve ağaçlarımızı don vurmuştur. Hekimhan çiftçisinin geçim kaynağı ceviz ve kayısıdır, o da tamamen bitmiş durumdadır. İnşallah yetkililer çiftçinin yanında olur ve çiftçinin yaraları sarılır” dedi.
Kuluncak’ta da don etkili oldu
Bu arada, Kuluncak İlçesi’nde zirai don bin 200 rakım altını etkilerken, özellikle Karaçayır, Ciritbelen ve Karıncalık Mahalleleri başta olmak üzere bazı yerlerdeki kayısı ve ceviz ağaçlarının meyve tomurcuklarının zarar gördüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Malatya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Masal öğretmenleri" evde kalan çocuklara kültürel değerleri aşılıyor

"Masal öğretmenleri" evde kalan çocuklara kültürel değerleri aşılıyor

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Malatya’da evlere maske dağıtılıyor

Malatya’da evlere maske dağıtılıyor

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

65 yaş üstü yalnız yaşayanlara ücretsiz yemek

65 yaş üstü yalnız yaşayanlara ücretsiz yemek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.