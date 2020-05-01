YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hekimhan’a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı

Hekimhan’a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 01.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı.Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Hekimhan ilçesi Yeşilkale mahallesinde 10 dekarlık alanda yerli kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.Yapılan çalışmaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personeller katıldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Hekimhan ilçesi Yeşilkale mahallesinde 10 dekarlık alanda yerli kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personeller katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, ilçede deneme amaçlı mercimek ekimiyle ilgili verdiği bilgide, “Faaliyet kapsamında ilimiz Hekimhan ilçesi Yeşilkale Mahallesinde bulunan 10 dekarlık araziye Adıyaman ilinden getirilen Mansur Mercimek Tohumu teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekim öncesi faaliyetleri de yapılarak ekim faaliyeti gerçekleştirildi. Tohum ve Gübre bedellerinin tamamı il müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup projenin takibi kurumumuzca yapılacaktır. Müdürlüğümüz bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgeye uygun görülen tohum çeşitleri ile çalışmalarına devam edecektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:23
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bakan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Vali Saran'dan Yuva Çocuklarına Yemek

Vali Saran'dan Yuva Çocuklarına Yemek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.