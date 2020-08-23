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Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 23.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Ankara Garı’ndaki patlamada yaşamını yitiren gençler için Malatya’nın Hekimhan İlçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, 10 Ekim 2015’de hayatını kaybedenlerin aileleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Hasan Akdemir’in katılımı ile "10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Şehitleri Hatıra Ormanı" kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirildi.Açılışta konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu hatıra Ormanı alanı Hekimhan Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir.

Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı

Ankara Garı’ndaki patlamada yaşamını yitiren gençler için Malatya’nın Hekimhan İlçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, 10 Ekim 2015’de hayatını kaybedenlerin aileleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Hasan Akdemir’in katılımı ile "10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Şehitleri Hatıra Ormanı" kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu hatıra Ormanı alanı Hekimhan Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Bu alanı 10 Ekim Şehitlerimiz için hatıra Ormanı olarak değerlendirildi. Buranın hatıra ormanı olması için ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve partilerin birçok emeği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da, “ Bundan beş yıl önce Ankara garında Emek Demokrasi ve Barış için yürüyen binlerce kişi içinden 103 tane kardeşimiz şehit olmuştur. 10 kişi Malatya’da iki kişide Hekimhan’da şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaklaşık altı ay önce aileler bize hatıra ormanı yapmak için başvuruda bulundular. Çocukların isimlerini yaşatmak istediklerini belirttiler. Bizde sizin canınız bizim canımız dedik ve 10 dönüm olan bu bölgeyi tahsis ettik. O dönemde 103 şehidimiz için fidan dikerek onları yaşatmak istiyoruz ve yaşatacağız” diye konuştu.
KESK Dönem Sözcüsü Hasan Akdemir ve 10 Ekim aileleri adına Kemal Kılıç da konuşma yaptı.

Hekimhan’da Hatıra Ormanı’nın açılışı yapıldı

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