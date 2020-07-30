Hekimhan’da kayısı hasadı başladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Kayısı hasadı başladı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçede başlayan kayısı hasadıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede hasadın Ağustos ayının ortasına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Karadağ, “İlçemizin coğrafi yapısından dolayı, kayısı hasadı Hekimhan’da Temmuz ayının sonlarında başlayıp Ağustos ayının 15’ne kadar sürüyor. Silkelemesi yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bahçeden toplatıldıktan sonra da bir buçuk iki ay evde işçiliğimiz var. Bu işçilikler epey sıkıntılı geçiyor. Kayısılar ağaçtan toplandıktan sonra kükürtleme işlemi yapılıp serilir. Kayısı bir hafta sergide bekler. Bir hafta sonra toplarız. Havanın sıcaklık durumuna göre 3-4 gün içinde topluyoruz. Güneşte bekletilen kayısılarımızı sabah güneş çıkmadan önce toplatıp çekirdeğini çıkarmak için pırtlatma dediğimiz işlem yapılıyor. Çekirdeği çıkarıldıktan sonra tekrar güneşte kurutup soğuk hava depolarına alınarak muhafaza ediliyor. Gün kurusu kayısı ise tarladan çıktıktan sonra götürür hemen sereriz. Yaklaşık bir hafta on gün bekler, tekrar toplanır onun zahmeti biraz daha azdır. Sonuç olarak bu sıcakta çalışmak çok zor, temennim çiftçilerimiz için bereketli bir sezon olması” dedi.

Başkan Karadağ, iyi bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde de bulundu.

