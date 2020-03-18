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Hekimhan’da toplu temizlik

MALATYA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.Hekimhan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Hekimhan’da toplu temizlik

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.
Hekimhan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak ilçedeki cadde ve sokakları da dezenfekte etti.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “İlçede 5 gündür ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık dedi.

Hekimhan’da toplu temizlik

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