Hekimler köylülerin ayağına gitti

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlar için başlatılan

"Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi, farklı köylerde sürdürülmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Son olarak Gerede Samat köyüne gelen mobil sağlık ekibi, camide vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Muayene edilen Faik Bıyık (70), "Allah razı olsun, Allah devlete ve millete zeval vermesin. Sizlerin sayesinde ayakta duruyoruz. Ben sol kolumdan fizik tedaviye gideceğim. Bugün göz muayenesi de oldum. Hanımım da kadın hastalıklarından muayene oldu. Sağ dizinden de ameliyat olmuştu. Allah razı olsun, bizlere baktılar. ’Yarın sabah gelin’ deyip bize randevu oluşturdular, yarın hastaneye gideceğiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

