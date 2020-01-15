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  4. Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İpek ile Ateş Hekimoğlu aşkı mı başlıyor?

Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İpek ile Ateş Hekimoğlu aşkı mı başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2020 02:13 | Son Güncelleme

Hekimoğlu dizisinin 4. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu dizisinin 4. bölümünde, hastanenin sahibi İpek'le konuşan Doktor Orhan'ın 'Karşımda dişi bir Hekimoğlu görüyorum' sözleri dikkat çekiyor. İpek ise bu sözlerden sonra Ateş'e ilgi göstermeye başlıyor. Diğer yandan ise hastaneye yatan şizofren bir kadın hasta, Hekimoğlu'nun ilgisini çekiyor. İşte Hekimoğlu dizisi 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 3. bölümüyle 14 Ocak Salı akşamı yayınlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 4. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hastaneye gelen kadın hastanın Doktor Ateş Hekimoğlu'nun yakın ilgi göstermesi Doktor Orhan'ın diline düşüyor.

"YUNAN HEYKELİ ATEŞ HEKİMOĞLU"

Hekimoğlu 4. bölüm fragmanında, yakın dostu olan Ateş Hekimoğlu'na şiir yazan Doktor Orhan'ın "Hekimoğlu derler onun adına. Kurban olsunlar onun boyuna posuna. Yunan heykeli sanki saçı sakalı gözler" sözleri Hekimoğlu'nu güldürüyor.

Doktor Ateş Hekimoğlu, Dr. Orhan'ın diline düşüyor. Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor. Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 21 Ocak Salı 20.00'da Kanal D'de.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

HEKİMOĞLU1

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu’nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?

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