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  4. Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Sevtap Özaltun hangi rolde oynayacak?

Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Sevtap Özaltun hangi rolde oynayacak?

01.03.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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Hekimoğlu dizisine flaş transfer! Sevtap Özaltun hangi rolde oynayacak?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna Sevtap Özaltun da katılıyor.

Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu’nun 2 Mart Salı akşamı yayınlanacak 39’uncu bölümünde Sevtap Özaltun, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Sevtap Özaltun dizide, Valide Atik Hastanesi’nin pediatri bölümünde yeni işe başlayan deneyimli 'Sevda hemşire' karakterini canlandıracak.

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Mütevazi, neşeli ve sevecen kişiliğiyle kısa zamanda herkesin kalbini çalan Sevda Hemşire'nin Ateş Hekimoğlu ile durumu ise herkesi çok şaşırtacak.

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Sevda Hemşire'nin büyük sırrı ne? Hekimoğlu, Orhan, Mehmet Ali ve Sevda hemşire arasında neler olacak?

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Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Hekimoğlu, yeni bölümü ile 2 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu dizisi,
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