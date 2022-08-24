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HEKTAŞ Özbekistan yatırımıyla büyüyecek

24.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem: - "Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk devletleri pazarını hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - HEKTAŞ, yurt dışı yatırım planları kapsamında Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tarım endüstrisine büyük katkı sağlayan ve yurt dışında yatırımları bulunan HEKTAŞ, Özbekistan'da da bitki besleme ve bitki koruma alanında hizmet verecek üretim tesisi kurmak amacıyla çalışmalara başladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in çizdiği gelecek vizyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda fırsatları değerlendiren HEKTAŞ, yurt dışı pazarlara açılarak ihracat ve üretim hacmini artırıyor.

Özbekistan ve çevre ülkelerdeki ihtiyaçlar, olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, HEKTAŞ'ın yeni tesis yatırımının yüksek karlılık yaratması hedefleniyor.

- "Yeni alanlara yatırım yaparak ve üreterek büyüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini aktardı.

Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bulunduğumuz sektörlerde ya lideriz ya da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Son 6 yılda inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirerek tarım, gıda ve hayvancılık ekosisteminde portföyümüzü genişlettik. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren grup şirketlerimizden HEKTAŞ'ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk devletleri pazarını hedefliyoruz. Türkiye'nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, bu ve benzeri yatırımlarımızla ülkemiz ve üyelerimizin refahı için çalışırken, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte hızla artırmaya, küresel etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

- "Üretim hacmimizi ciddi oranda artırıyoruz"

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer de HEKTAŞ'ın üreticisinden tüketicisine dokunan, ekonomiye değer yaratan bir şirket olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"HEKTAŞ, son 6 yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi yeni alanlara girdi. Böylece mevcut ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün geliştirdi. Gelecek dönemde özellikle yurt dışı pazarlara açılarak, ihracat ve üretim hacimlerimizi de ciddi oranda artıracağız. Piyasa değeri 70 milyon ABD dolarından yaklaşık bugün itibarıyla 2 milyar ABD dolarına gelen HEKTAŞ'ın, istikrarlı büyümesine devam ederken ihracat alanındaki kasını bu yatırımla çok daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan'da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme (organomineral gübre) kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi ise yüzde 111 oranında artıracağız."

- HEKTAŞ'ın 2022 ilk 6 ay performansı

Açıklamada verilen bilgiye göre, son 5 yıldaki yüksek performansına 2022'nin ilk 6 ayında da devam eden HEKTAŞ, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 182 artırarak 2,5 milyar TL seviyesine çıkarttı.

Şirket, net karını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 artırarak 419 milyon TL seviyesine ulaştı.

HEKTAŞ, 2022'nin ilk 6 ayında ulaştığı net kar ile 2021 yılsonu net karını yüzde 29 oranında geçti.

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