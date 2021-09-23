Hektaş, pet mama üretim tesisi kuruyor

İSTANBUL (AA) - OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü grup şirketlerinden Hektaş, Balıkesir'de yıllık kapasitesi 50 bin ton olan pet mama üretim tesisi kuruyor.

Hektaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen sene hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdiği önemli yatırımların ardından, şimdi de 1,7 milyar liralık pet mama pazarı için stratejik bir adım daha atıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40 bin 336 metrekarelik alanda pet mama üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan şirket, ilk etapta yıllık 50 bin ton pet mama üretmeyi hedefliyor.

Hektaş, 2020'de hayvancılık alanında global vizyonu ve ihracat atağına katkı sağlamak adına veteriner tıbbi ürünler üreten Arma İlaç'ı bünyesine katmıştı.

Hayvan sağlığının yanı sıra Türkiye'de ve dünyada günden güne büyüyen pet mama ve evcil hayvan bakım ürünleri pazarında da önemli yatırım ve iş birliklerine imza atmaya devam eden şirket, Balıkesir'de kuracağı tesis için de çalışmalara başladı. Tesis için gerekli olan makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için anlaşmaları gerçekleştiren Hektaş, yatırımı, 2022'nin ikinci çeyreği içinde tamamlamayı planlıyor.

- Hayvan sağlığı alanında ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklandı

Hayvan sağlığı alanındaki çalışmalarını hızlandıran ve veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklanan Hektaş, üreticilere daha ulaşılabilir fiyatlarla dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçlıyor.

Arma İlaç ile yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış veteriner tıbbi ürün üretim tesisinde, dört farklı üretim hattında yıllık 11 milyon kutu üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam eden şirket, hayvan sağlığı alanındaki zengin ürün portföyü ile hem ülkemizin kendi kendine yetme vizyonuna katkı sağlamayı hem de yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 350'den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması ürünlerinin üretimini yapan Hektaş, köklü geçmişi ve tecrübesiyle mevcut ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya saygılı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaya devam ediyor.

