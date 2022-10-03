Hektaş'ın yeni pamuk tohumu "Volkan", Egeli çiftçilere tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Hektaş'ın tohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk tarafından geliştirilen "Volkan" adlı yeni pamuk tohumu, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Tarla Günü'nde çiftçilere tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hektaş'ın 2019'da bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen "Volkan" tohumunu, "Tarla Günü" etkinlikleriyle üreticilerle buluşturmaya başladı.

"Volkan" tohumu, Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 1.000 üreticinin katılımıyla düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde ilk kez tanıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren bölgenin pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri hasat öncesinde yerinde gördü, Hektaş'ın teknik ekibinden detaylı bilgi aldı.

- Sürdürülebilir tarım için üreticinin yanında

Tarımın sürdürülebilirliği için Türkiye'nin ekolojik yapısına uygun, yeni ürün ve hizmetler geliştiren Hektaş, birim alandan elde edilen ürün miktarının, yani verimliliğin artırılması adına Türk çiftçisini bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bitki koruma, bitki besleme ve havyan sağlığı ürünlerinin yanı sıra tohum iş kolundaki çalışmalarına da hız kazandıran şirket, yeni yerli tohumlarını üreticilere sunuyor.

Tarımın ve gıdaya erişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına daha az suya ihtiyaç duyan kuraklığa dayanıklı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli girişim sermayesi şirketi Agriventis Technologies'in yüzde 51'ini Aralık 2020'de satın alan Hektaş, tarım sektöründe global bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Hektaş'ın "Volkan" adlı yeni pamuk tohumu, her türlü toprak yapısına uygun bir bitki olma özelliği taşıyor. Gövdeye yakın kozası ile makineli hasada uygun olan tohum hem hasat sırasında hem de yağmur ve fırtınada silkme yapmayan yüksek verimlilik potansiyeline sahip özellikleriyle öne çıkıyor.

